ATP Rotterdam, HABEMUS N.3! Jannik Sinner domina Griekspoor senza strafare e approda in finale

Missione compiuta. Jannik Sinner ha sconfitto il n.29 del mondo, Tallon Griekspoor, e ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la Finale dell’ATP500 di Rotterdam. Un’affermazione di grande qualità e consistenza con il punteggio di 6-2 6-4, mettendo in mostra tutte le capacita tecniche e mentali di cui è dotato, specialmente nell’interpretazione dei punti importanti.

A conti fatti parliamo della 14ma vittoria consecutiva nei singoli incontri e sarà ufficialmente n.3 del mondo lunedì 19 febbraio o lunedì 26 a seconda dell’esito dell’atto conclusivo di domani contro l’australiano Alex de Minaur, contro cui vanta un 6-0 nei precedenti. Aggiungendo altri numeri, l’azzurro ha ottenuto il 24° successo negli ultimi 25 match e il 31° negli ultimi 33. Dati che parlano da soli.

Nel primo set il via è tutto favorevole a Sinner. Grande aggressività dell’altoatesino che trova il break ai vantaggi e vola sul 2-0. Falloso l’olandese, innervosito anche dalla brutta partenza. Bravo Jannik ad approfittarne e a conquistare un altro break di vantaggio nel quinto game con alcuni colpi di pregevole fattura. Nel sesto game Griekspoor si sveglia dal proprio torpore, costruendosi due chance break, ma il 22enne di Sesto Pusteria le cancella con il servizio. La frazione dunque si chiude sul 6-2.

Nel secondo set l’olandese tenta una reazione, costruendosi due chance break nel quarto e altrettante nel sesto game, ma il nostro portacolori rimane calmo e gioca bene i punti importanti della partita con notevole freddezza, salvandosi con la prima in battuta. Nella fase calda sale il livello di Jannik: turno in battuta dell’ottavo game tenuto a zero e break nel gioco successivo, senza concedere un quindici al neerlandese. E’ lo strappo decisivo, suggellato dal 6-4.

Leggendo le statistiche, vanno sottolineati 7 ace, il 65% delle prime di servizio in campo, con l’81% dei punti vinti, avendo un 55% di efficienza con la seconda. Altro dato molto interessante è il rapporto vincenti/gratuiti di Sinner pari a 16/8 rispetto al 18/18 dell’olandese