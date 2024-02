LIVE Sinner-De Minaur, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: in palio il trofeo e il sorpasso immediato su Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) tra Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur. Sul veloce indoor neerlandese, Jannik ha effettuato il classico back-to-back, ricordando l’atto conclusivo raggiunto nel 2023 e perso contro Daniil Medvedev. Questa volta Sinner vorrà imporsi per decretare già da lunedì 19 febbraio il suo status di n.3 del mondo.

L’altoatesino viene da una prestazione assai convincente contro Tallon Griekspoor. L’olandese ha disputato un grande torneo e stava giocando bene. Metterlo così in difficoltà non era cosa da poco, al pari di aver concluso in due set e quindi avere la possibilità di affrontare de Minaur senza aver speso troppe energie.

Da par suo l’aussie stata esprimendo il miglior tennis della carriera, dando seguito a quanto si era già notato nel corso degli Australian Open. Certo, se si guarda i precedenti, Sinner è nettamente favorito perché avanti 6-0 nello storico. Tuttavia ogni partita fa storia a sé e il classe 2001 del Bel Paese dovrà fare attenzione e saper leggere alla perfezione il momento in cui incidere.

Si comincia alle 15.30.