Jannik Sinner si avvicina ad Alcaraz nel ranking ATP: sorpasso possibile tra marzo e maggio

Prosegue la scalata di Jannik Sinner nel ranking ATP. Se oggi l’italiano dovesse aggiudicarsi il torneo di Rotterdam (è in vantaggio 6-0 nei precedenti con l’australiano Alex De Minaur, senza aver mai perso un set), già da domani scavalcherebbe Daniil Medvedev con 8270 punti, appena 5 in più rispetto al russo. Il portacolori del Bel Paese sarebbe in ogni caso n.3 del mondo anche perdendo la finale in Olanda, perché Medvedev non difenderà il titolo a Doha e questo consentirebbe a Sinner di scavalcarlo la settimana successiva, ovvero lunedì 26 febbraio. C’è da scommettere, ad ogni modo, che l’italiano voglia accelerare i tempi.

A questo punto il mirino si sposta sempre più in alto. Il prossimo ostacolo verso il trono mondiale si chiama Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo è incappato in una sorprendente sconfitta in semifinale nell’ATP di Buenos Aires, che si gioca sulla terra rossa: il cileno Nicolas Jarry lo ha eliminato con il punteggio di 7-6, 6-3.

Se oggi Sinner dovesse battere De Minaur, si porterebbe a meno di 1000 punti di distanza dallo spagnolo, per la precisione 835 (9105 contro 8270). La prossima settimana il vincitore degli Australian Open 2024 non parteciperà ad alcun torneo, mentre Alcaraz sarà il favorito nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove dovrà difendere i 300 punti della finale del 2023 persa contro il britannico Cameron Norrie.

In vista dei Masters1000 di Indian Wells e Miami, l’iberico dovrà difendere cambiali più importanti rispetto a Sinner: 1360 punti (1000 +360) contro 960 (360 + 600). Insomma, già il cemento americano potrebbe rappresentare la prima occasione, se non per il sorpasso, almeno per avvicinare lo spagnolo.

Se Sinner dovesse confermare (o migliorare) la finale dello scorso anno a Montecarlo, allora la vera occasione per diventare n.2 del mondo si profilerebbe tra aprile ed inizio maggio. Tra Barcellona e Madrid, Alcaraz dovrà difendere la bellezza di 1500 punti, mentre Sinner non prese parte al torneo nella Capitale spagnola nel 2023, mentre scarterà appena 90 punti nella località catalana. Il classe 2001 dovrà dimostrare di poter esprimersi ai massimi livelli anche sulla terra rossa: si tratta dell’ultimo step da compiere verso l’obiettivo che si è prefissato sin da ragazzino, ovvero diventare il n.1 del mondo.