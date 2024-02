Sinner in trionfo a Rotterdam: “Orgoglioso di come ho giocato questa settimana, andiamo nella direzione giusta”

Jannik Sinner non si ferma più e continua a riscrivere la storia del tennis italiano, battendo Alex De Minaur nella finale dell’ATP 500 di Rotterdam e confermando la sua imbattibilità nel 2024. Dodicesimo titolo ATP in carriera nel circuito maggiore per l’altoatesino, che grazie a questo risultato diventerà da domani n.3 al mondo superando in classifica il russo Daniil Medvedev e avvicinandosi alla seconda posizione di Carlos Alcaraz.

Si tratta del settimo successo consecutivo in altrettanti scontri diretti ufficiali con l’australiano per Sinner, che ha faticato forse più del previsto quest’oggi imponendosi comunque in due set per 7-5 6-4 facendo la differenza nei punti importanti. Secondo trofeo della stagione per Jannik dopo lo storico trionfo Slam di Melbourne agli Australian Open.

“Alex, ancora una volta contro di te. Affrontarti è sempre molto difficile. È meglio quando giochiamo insieme il doppio rispetto a quando ci sfidiamo l’uno contro l’altro in singolare. Sei una delle persone più gentili del circuito ed è bello parlare con te ed il tuo team. Continua a lavorare perché stai facendo benissimo e migliori settimana dopo settimana. Ti auguro il meglio per il resto della stagione“, comincia così il discorso del nostro portacolori durante la cerimonia di premiazione.

Sinner si è poi soffermato sulla sua settimana in quel di Rotterdam: “Con il mio team abbiamo fatto un bellissimo lavoro qualche settimana fa. Sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa settimana. Ho avuto momenti difficili, ma andiamo nella direzione giusta. La cosa più importante è continuare a migliorare”.