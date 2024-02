Sinner-De Minaur, a che ora la finale dell’ATP di Rotterdam 2024: dove vederla in tv e streaming

Domani, domenica 18 febbraio (ore 15.30), Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella Finale dell’ATP500 di Rotterdam. Sul veloce indoor dei Paesi Bassi l’altoatesino va alla caccia del titolo, volendo dar seguito alla sua striscia vincente, citando il successo negli Australian Open di quest’anno. Il raggiungimento dell’atto conclusivo che ha dato a Jannik la matematica certezza di salire al n.3 del ranking.

Sarà l’esito del confronto con l’australiano a determinare quando Sinner riuscirà a scavalcare Daniil Medvedev: se dovesse battere de Minaur, allora già il 19 febbraio questo si verificherà; in caso di sconfitta allora bisognerà attendere fino al 26 febbraio. Chiaramente il tennista nostrano vorrebbe archiviare la pratica, anche per concludere al meglio il suo percorso in Olanda.

La vittoria contro il padrone di casa, Tallon Griekspoor, è stata convincente e ha messo in evidenza le grandi qualità di gioco del nostro portacolori nella gestione dei punti importanti. Dall’altra parte del campo ci sarà un de Minaur in grande spolvero, capace di battere nel proprio percorso il russo Andrey Rublev e il bulgaro Grigor Dimitrov. I precedenti sorridono a Sinner (6-0), ma ogni partita fa storia a sé.

La Finale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-DE MINAUR FINALE ATP ROTTERDAM 2024

Domenica 18 febbraio

15.30 Jannik Sinner vs Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

