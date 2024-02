Sci freestyle, Guangpu Qi e Karenna Elliott vincono negli aerials a Lac-Beauport

Prima giornata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci freestyle, disciplina aerials, a Lac-Beauport (Canada). In programma c’erano la gara maschile e femminile, mentre domani ci sarà il replay dopo aver recuperato oggi la prova non disputata a Le Relais.

Al maschile la vittoria è andata al cinese Guangpu Qi con il punteggio di 124.78: per l’asiatico si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella raccolta a Ruka a dicembre, il terzo posto di Deer Valley e il sesto posto di Changchun. Seconda posizione per il suo connazionale Xindi Wang a 119.47 punti, mentre terzo è il padrone di casa, il canadese Emile Nadeau con 105.30. Qi che rimane in testa alla classifica con 300 punti.

Al femminile vince invece la statunitense Karenna Elliott con 89.18 punti alla prima vittoria in carriera e al primo podio: il miglior piazzamento era un nono posto a Changchun. Seconda piazza per l’australiana Danielle Scott con 84.24 punti, mentre terza è la canadese Marion Thenault con 83.19. Elliott sale in quarta posizione a 170 punti, ma in testa c’è sempre Scott con 280 punti.