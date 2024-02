Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: Nicole Monsorno 18ma nella sprint tl vinta da Skistad

Nella sprint tl femminile andata in scena a Canmore, in Canada, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si impone la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che precede le svedesi Maja Dahlvist e Linn Svahn. L’unica italiana ad aver superato le qualificazioni, Nicole Monsorno, si classifica 18ma dopo essere uscita nei quarti di finale.

Nell’ultimo atto trionfa la norvegese Kristine Stavaas Skistad, prima in 3’03″88, la quale precede tre svedesi: seconda Maja Dahlvist a 0″57, terza Linn Svahn, col pettorale rosso di leader della specialità, a 1″40, quarta Johanna Hagstroem a 1″89. Quinta la statunitense Jessie Diggins, col pettorale giallo di leader della generale, a 2″01, sesta la norvegese Tiril Udnes Weng a 2″19.

In semifinale esce di scena la vincitrice delle qualificazioni, la svedese Jonna Sundling, quarta nella prima serie, non ripescata e dunque ottava assoluta. Avanzano all’ultimo atto, invece, tutte le atlete giunte tra il secondo ed il settimo posto nelle qualificazioni.

Nei quarti di finale esce di scena l’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni: Nicole Monsorno (pettorale 19) si classifica quarta nella quarta serie e chiude al 18° posto assoluto. Avanzano tutte le prime sette atlete delle qualificazioni, con le dodici semifinaliste comprese tra le migliori 17 del mattino canadese.