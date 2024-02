Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: Elia Barp nono nella mass start vinta da Krueger

Vittoria in solitaria del norvegese Simen Hegstad Krueger nella 15 km tl mass start maschile andata in scena a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: completano il podio il leader della generale, il connazionale Harald Oestberg Amundsen, e l’austriaco Mika Vermuelen. In casa Italia ottime prestazioni dei due azzurri al via, con Elia Barp nono e Simone Daprà sedicesimo.

Dopo essersi disinteressato del primo sprint intermedio con punti bonus, posto dopo 6.7 km ed andato all’austriaco Mika Vermuelen, nella seconda parte di gara il norvegese Simen Hegstad Krueger prende la testa e scappa via, andando a conquistare l’ultimo traguardo volante, dopo 10.5 km, ed involandosi verso la vittoria in solitaria.

Il norvegese trionfa in 36’06″5, precedendo di 9″8 il connazionale e leader della classifica generale Harald Oestberg Amundsen, e di 10″3 l’austriaco Mika Vermuelen. Si ferma ai piedi del podio il tedesco Friedrich Moch, quarto a 11″1, che regola lo svedese Jens Burman, quinto a 12″4.

In casa Italia bei riscontri da entrambi gli azzurri al via: va sottolineata l’ottima prestazione di Elia Barp, che si classifica nono a 31″1, ma è da rimarcare anche la gara di Simone Daprà, che termina sedicesimo a 43″9.