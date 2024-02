Lara Gut-Behrami da nona a prima nel gigante di Soldeu: sorpasso su Shiffrin! Quarta Brignone

Il sorpasso è compiuto. Lara Gut-Behrami si prende la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, trionfando nel gigante di Soldeu. La svizzera realizza un’eccezionale rimonta nella seconda manche, recuperando dal nono al primo posto e con questi 100 punti riesce a sopravanzare Mikaela Shiffrin, sulla quale pende ancora la grande incognita del ritorno in gara dopo l’infortunio di Cortina.

Nella stagione della svizzera potrebbe davvero essere decisivo il centesimo di vantaggio nei confronti della neozelandese Alice Robinson, seconda al traguardo. Primo podio della carriera in gigante per l’americana AJ Hurt, che recupera tre posizioni ed è terza a 15 centesimi dall’elvetica.

Una seconda manche sicuramente deludente per i colori azzurri, visto che sia Federica Brignone sia Marta Bassino non riescono a confermare la doppietta di metà gara. La valdostana, che era seconda, commette anche un errore nella parte finale ed è quarta a 22 centesimi da Gut-Behrami, mentre la piemontese, in testa dopo la prima manche, non trova mai il ritmo giusto nella seconda ed è solamente sesta a 32 centesimi.

In mezzo alle due italiane si piazza la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.29). Al settimo posto la connazionale Mina Fuerst Holtmann (+0.41) davanti all’austriaca Ricarda Haaser (+0.51), che recupera dieci posizioni nella seconda manche. Completano la Top-10 la svedese Sara Hector (+0.76) e la croata Zrinka Ljutic (+0.99).

Come detto in classifica generale di Coppa del Mondo c’è il sorpasso di Lara Gut-Behrami nei confronti di Mikaela Shiffrin. La svizzera ora conduce con 1214 punti contro i 1209 dell’americana. Con questo successo Gut-Behrami si è praticamente assicurata la Coppa di gigante, visto che a due gare del termine è in testa con 685 punti contro i 550 di Brignone.