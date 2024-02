Marco Odermatt domina anche il gigante di Bansko ed eguaglia un primato di Alberto Tomba. Della Vite in top10

Marco Odermatt come Alberto Tomba. Lo svizzero conquista a Bansko la nona vittoria consecutiva in gigante e diventa il primo atleta dai tempi del campione italiano (tra il 1994 e il 1995) a raggiungere questo traguardo. L’ennesimo dominio assoluto del fenomeno elvetico, che centra il trentaquattresimo successo della carriera in Coppa del Mondo e soprattutto si conferma ancora imbattuto in questa stagione in gigante.

Già in testa dopo la prima manche, Odermatt ha pennellato nella seconda, infliggendo distacchi enormi a tutti gli avversari. Sono, infatti, 91 i centesimi di ritardo del norvegese Alexander Steen Olsen, che centra il suo primo podio della carriera in gigante. Sul podio sale anche l’austriaco Manuel Feller, che prosegue nella sua ottima stagione, concludendo al terzo posto ad oltre un secondo dalla vetta (+1.08).

Quarta posizione per l’austriaco Stefan Brennsteiner (+1.29), che ha preceduto lo sloveno Zan Kranjec (+1.47) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.49). Settimo posto per lo svizzero Loic Meillard (+1.51) davanti al connazionale Thomas Tumler (+1.59) ed al croato Filip Zubcic (+1.75).

Decimo posto e seconda Top-10 consecutiva per Filippo Della Vite (+2.01), che ha rimontato sei posizioni rispetto alla prima manche. Diciassettesimo posto per Giovanni Borsotti (+2.49), ventitreesimo Luca De Aliprandini (+2.91) e ventisettesimo Alex Vinatzer (+3.68).

Nella classifica di specialità Odermatt conduce con 600 punti davanti al croato Zubic (314) ed allo sloveno Kranjec (271). In quella generale lo svizzero è in testa con 1506 punti, mentre al secondo posto c’è il francese Sarrazin con 684.