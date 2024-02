Rugby, Michele Lamaro: “Ognuno di noi aveva qualcosa da dimostrare”

A Lille la Francia trema, ma il palo colto da Garbisi su piazzato a tempo scaduto salva i transalpini dal ko interno contro l’Italia nella terza giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby. In conferenza stampa ha analizzato il 13-13 odierno il capitano degli azzurri, Michele Lamaro.

L’analisi della partita: “Si parla di dettagli perché spesso è l’insieme di piccole cose che fa la differenza. Abbiamo avuto difficoltà ad uscire dalla nostra metà campo nel primo tempo, ma abbiamo difeso in modo eccezionale, ed siamo restati in partita per il secondo tempo. La punizione al 40′ scoccato ci ha dato morale. La partita ai Mondiali di qualche mese fa è stata particolare: ognuno di noi aveva qualcosa da dimostrare. Non siamo felici del risultato di oggi, ma non sarà un calcio a cambiare la nostra prestazione“.

I frutti del lavoro impostato dal nuovo CT dell’Italia: “Gonzalo (Quesada, ndr) ci sta portando un approccio imprevedibile, che ci permette di essere liberi in situazioni come quella della meta di Capuozzo, che nasce da una ripartenza alla mano dai nostri 22, dopo che nel primo tempo e per larghi tratti di gara avevamo usato il piede“.