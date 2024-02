Tennis, Joao Fonseca è il primo giocatore del 2006 a vincere nel circuito ATP

Il Brasile fatica ormai da molti anni a trovare un giocatore che possa diventare un protagonista nel circuito ATP e magari far tornare i fasti del grandissimo Gustavo Kuerten. Il movimento tennistico brasiliano si è abbastanza fermato, ma ora prova a sognare nuovamente grazie a Joao Fonseca, un ragazzo di 17 anni sul quale sono riposte tutte le speranze dei tifosi e appassionati verdeoro.

Nella passata stagione Fonseca è diventato il primo giocatore brasiliano a chiudere l’anno da juniores al numero uno del mondo, riuscendo a vincere lo US Open e facendo finale anche agli Australian Open. Decisamente dei risultati straordinari a livello giovanile, ma il nativo di Rio de Janeiro non si è fermato e proprio sulla terra rossa del torneo di casa ha scritto una piccola pagina di storia dell’ATP.

Infatti ieri sera Fonseca è diventato il primo giocatore nato nel 2006 a vincere una partita a livello ATP. Il brasiliano ha offerto una prestazione incredibile contro un altro dei giovani in rampa di lancio, il francese Arthur Fils, decisamente già più avanti di lui in classifica e anche come tornei giocati e risultati.

Fonseca si è imposto con un perentorio 6-0 6-4, mandando in visibilio il pubblico brasiliano. Nel prossimo turno il giovane brasiliano cercherà un’altra grande vittoria contro il cileno Cristian Garin. L’obiettivo è quello di migliorare notevolmente la propria classifica (adesso è 655 del mondo) e già con la vittoria contro Fils è salito vicino alla Top-400. Ricordiamo che il Brasile ha un solo giocatore tra i primi cento della classifica mondiale (Thiago Seyboth Wild), ma ora ha un motivo in più per sognare e credere di aver trovato una possibile nuova stella.