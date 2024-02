WTA Dubai 2024: Jasmine Paolini in semifinale senza giocare, forfait di Elena Rybakina

Jasmine Paolini, senza neanche dover scendere in campo, è già certa di essere in semifinale al WTA 1000 di Dubai. Ciò a causa del forfait, comunicato ufficialmente pochi minuti fa, di Elena Rybakina. La kazaka lascia così strada alla toscana, attesa così alla prima volta tra le migliori quattro di un torneo di tale livello.

La motivazione del ritiro dell’ex campionessa di Wimbledon e numero 4 del mondo da Dubai risiede in un problema gastrointestinale. Già ieri, dopo aver battuto la polacca Magdalena Frech per 7-6(5) 3-6 6-4, Rybakina aveva lasciato intendere un momento di particolare fatica.

Aveva infatti dichiarato: “Sono felice di continuare a vincere partite, ma posso vedere come il livello generale stia calando. Non so quanto potrò spingere ancora e quanto potrò recuperare in questa metà di giornata“.

A questo punto per Paolini, sebbene non nella maniera voluta, ci sarà un nuovo best ranking (attualmente al numero 21) e un confronto di primo livello dopo aver sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la canadese Leylah Fernandez e la greca Maria Sakkari, tutte giocatrici ben più che quotate. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato da una tra la ceca Marketa Vondrousova, campionessa di Wimbledon in carica, e la rumena Sorana Cirstea, che alle soglie dei 34 anni sta vivendo il miglior momento di una carriera particolarmente ondivaga.