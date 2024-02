Nuoto artistico, Susanna Pedotti in finale mondiale del solo libero con il settimo posto

Altra finale per Susanna Pedotti. Dopo quella del programma tecnico, la diciannovenne nata a Milano si prende l’ultimo atto anche nel programma libero con un comodo settimo posto complessivo, che la porta all’ultimo atto di martedì senza troppi orpelli.

Una prova pulita per lei, scesa in acqua in maniera sicura e che oramai, giorno dopo giorno, sta prendendo sempre più confidenza con il pubblico internazionale. Nessuna sbavatura che la fanno avanzare alla sfida valida per le medaglie di martedì pomeriggio, ma non poteva aspirare a qualcosa di meglio vista la difficoltà totale della sua routine.

Quella di Pedotti è difatti la seconda più bassa tra le dodici qualificate alla finale, 32.5000, che la porta così a un punteggio complessivo di 212.4521. Sembra difficilissimo andare ad impensierire la lotta alle medaglie, con l’austriaca Vasiliki Alexandri in testa dopo il preliminare in 253.8625, poco più di un decimo avanti alla greca Evangelia Platanioti in 253.7353 e terza la canadese Jacqueline Simoneau (248.9189).

Possibile invece migliorare la propria posizione. Difficile arrivare al quarto posto, ora occupato dalla cinese Huiyan Xu (230.8104), ma la quinta piazza di Vasilina Khandoshka (224.1771) e la sesta di Mari Alavidze (219.2188) sono sicuramente attaccabili.