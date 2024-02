Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 5 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, lunedì 5 febbraio, andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-4 saranno il torneo di pallanuoto, la danza in vasca e le gare dalla piattaforma a regalare emozioni.

Nel nuoto artistico giornata importante per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Le azzurre vogliono vincere una medaglia nel duo tecnico e assicurarsi anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Traguardi di un certo rilievo per una coppia che l’anno scorso fu argento a Fukuoka.

Giusto poi ricordarsi dell’atto conclusivo che affronterà Giorgio Minisini nel solo tecnico maschile e il Golden Boy ha nel mirino il podio. Nei tuffi sarà la piattaforma a tenere banco. Semifinali e Finale della gara dai 10 metri femminile, con l’Italia che spera di avere un contributo da Maia Biginelli e da Sarah Jodoin di Maria. Vi sarà anche l’esordio del Settebello contro il Kazakistan. Una partita alla portata per la formazione allenata da Sandro Campagna.

Il quarto giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e dalle 17.00 su Rai2 HD relativamente al Settebello e alla Finale del singolo maschile tecnico del nuoto artistico; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Lunedì 5 febbraio (Orari italiani)

07.00 Pallanuoto: Sudafrica vs Spagna (Fase a gironi)

07.30 Nuoto artistico: team tecnico – Preliminari

08.00 Tuffi: piattaforma femminile – Semifinale

08.30 Pallanuoto: Cina vs Grecia (Fase a gironi)

10.00 Pallanuoto: Brasile vs Grecia (Fase a gironi)

11.30 Pallanuoto: Croazia vs Australia (Fase a gironi)

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Finale

13.00 Pallanuoto: Giappone vs Serbia (Fase a gironi)

14.30 Pallanuoto: Montenegro vs USA (Fase a gironi)

16.30 Tuffi: piattaforma femminile – Finale

17.00 Pallanuoto: Italia vs Kazakistan (Fase a gironi)

18.00 Nuoto artistico: solo maschile tecnico – Finale

18.30 Pallanuoto: Romania vs Ungheria (Fase a gironi)

AZZURRI IN GARA

AZZURRI IN GARA

07.30 Nuoto artistico: team tecnico – Preliminari (Italia)

08.00 Tuffi: piattaforma femminile – Semifinale (Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria)

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Finale (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero)

16.30 Tuffi: piattaforma femminile – Finale

17.00 Pallanuoto: Italia vs Kazakistan (Fase a gironi)

18.00 Nuoto artistico: solo maschile tecnico – Finale (Giorgio Minisini)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD (Settebello e Finale solo maschile tecnico).

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.