Nuoto di fondo, Van Rouwendaal oro iridato nella 10 km. Arianna Bridi alle Olimpiadi, fuori Taddeucci

Calato il sipario sulla 10 km del nuoto di fondo femminile dei Mondiali 2024 a Doha. All’Old Port della capitale del Qatar le atlete hanno affrontato un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25. L’oro è andato alla campionessa olandese Sharon van Rouwendaal che ha saputo interpretare alla perfezione le fasi finali di una prova particolarmente impegnativa.

La neerlandese ha conquistato la nona medaglia iridata del suo percorso e ottenuto il suo secondo titolo mondiale, a precedere la spagnola Maria De Valdes di 0.1 e la sorprendente portoghese Angelica Andre di 1.4. Una gara ravvivata nell’ultimo giro dell’azione dell’australiana Moesha Johnson, poi quarta all’arrivo (+4.00), e in cui poi le prime tre classificate hanno dimostrato di avere maggiori risorse per occupare i tre gradini del podio.

Niente top-3, ma qualificazione olimpica per Arianna Bridi. A cinque anni dalla sua ultima gara internazionale di questo livello, l’azzurra è riuscita a mettersi alle spalle i problemi fisici del passato, conquistando l’ottava posizione a 6.40 dalla vetta, significativa nel cammino per Parigi 2024. Una gara intelligente quella della nuotatrice nostrana, che ha cercato di salire di livello nell’ultima parte, non avendo però lo spunto per mettersi al collo una medaglia.

Delusione, invece, per Ginevra Taddeucci. Le aspettative della toscana era importanti, quantomeno di rientrare nella top-13 per i Giochi. Il 22° posto conclusivo a 54.30 dalla vetta non era quello che si aspettava. Nelle prime posizioni per quasi tutta la 10 km, all’atleta del Bel Paese sono mancate le energie nel momento decisivo.