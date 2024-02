LIVE Musetti-Machac, ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA: sfida all’emergente ceco che ha eliminato Murray

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sporte e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac.

Il primo confronto diretto tra i due vale un posto nei quarti di finale del torneo francese, dove con ogni probabilità ci sarebbe Hubert Hurkacz (vs Shevchenko). Una vittoria contribuirebbe al ritrovamento della piena fiducia nei suoi mezzi da parte dell’azzurro, apparso molto insicuro nella giornata di lunedì contro Marterer. Quest’ultimo ha dato filo da torcere al carrarino nel 1° set, che ha seriamente rischiato di perdere. Quest’oggi servirà una versione molto più coincisa di Musetti per prevalere.

Numero 66 del mondo, il classe 2000 della Repubblica Ceca è dotato di ottime doti atletiche, quasi come fosse un ginnasta. E’ un giocatore, inoltre, molto abile ad appoggiarsi alla velocità di palla altrui, motivo per cui Lorenzo dovrà essere bravo a cambiare ritmo, come sa fare, e possibilmente ad accorciare gli scambi con qualche sortita a rete. Il servizio del carrarino dovrà funzionare meglio rispetto al match di 1° turno, chiuso con appena il 39% di prime in campo nel primo parziale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Musetti e Machac, che prenderà il via alle ore 13.00 sul Campo 1 di Marsiglia.