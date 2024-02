Monaco e Puppo sull’ascesa di Sinner: “Era solo questione di tempo. Nato per essere fuoriclasse”

È ovviamente la stella del tennis azzurro, in questo momento lo sport della racchetta si concentra ovviamente su Jannik Sinner in Italia. Esaltarlo non basta mai: dopo il trionfo agli Australian Open continuano a parlare dell’altoatesino a Tennismania, rubrica di OA Sport TV, Dario Puppo con l’ospite Guido Monaco.

La libertà di scegliere avuta dal fenomeno azzurro, come spiega Puppo: “Il passaggio che fa riferimento ai genitori di Jannik nel suo discorso dopo la vittoria agli Australian Open vuol significare che i genitori lo hanno responsabilizzato dandogli la possibilità di scelta. Non c’è stata intromissione dei genitori né con Jannik né con i tecnici. Lui ad 8 anni era già campione italiano nello sci, poi ha fatto fatica perché il fisico non era da sciatore, è troppo mingherlino. Lì ha fatto una scelta facile, quella di guardare e riflettere verso il tennis. Ma per uno che viene da Sesto Pusteria non è la scelta più normale da fare”.

Monaco esalta l’azzurro: “Sinner è fatto di un’altra pasta, l’ha dimostrato da subito. Ha ammesso anche che nella scelta di passare dallo sci al tennis c’è un po’ di pigrizia. In un anno e mezzo è maturato come un ragazzo matura in dieci anni. È speciale, è uno di quelli che è nato per diventare un fuoriclasse con una maturità che lascia davvero attoniti”.

Una statistica importante: “Solo tre tennisti hanno fatto finali al Masters e poi vincere Coppa Davis e Australian Open: oltre a Sinner, solo Mats Wilander e Jim Courier Mentre mai nessuno è riuscito nel trittico, neanche Djokovic”.

Il programma di Sinner: “Si fermerà dopo Rotterdam e farà un blocco più pesante prima della trasferta americana. Non deve toccare troppo quando è così in forma, va tutto gestito”.

E ancora sull’esplosione dell’azzurro: “L’abbiamo detto più volte che era solo questione di tempo. Fino alla semifinale di Wimbledon c’era qualche dubbio sulle tempistiche, dopo è venuto tutto naturale”.

TENNISMANIA CON DARIO PUPPO E GUIDO MONACO

Foto: Lapresse