LIVE Italia-Turchia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Turchia, Qualificazioni agli Europei di basket 2025!

E’ il primo match ufficiale degli azzurri del nuovo anno, a distanza di diversi mesi dall’ultima partita disputata al Mondiale asiatico del 2023 (finale 7°-8° posto persa contro la Slovenia). Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ritrova così i suoi ragazzi, che dopo l’impegno odierno voleranno in Ungheria per sfidare domenica alle ore 18:00 la Nazionale magiara a chiusura della finestra per le qualificazioni alla rassegna continentale del 2025. Capitan Melli ha presentato così nella conferenza stampa della vigilia la partita di oggi: “Affronteremo la Turchia con la massima concentrazione, sarà una partita complicata ma sappiamo che ci sarà un grande pubblico e lo vogliamo ripagare nel modo migliore. Poi ci attende il sogno olimpico ma credo sia giusto fare un passo per volta. Speriamo che domani sia una serata speciale, per noi e per Pesaro.”

La Turchia di Ergin Ataman – ex coach di Fortitudo Bologna ed Efes Istanbul – ritrova la compagine del Belpaese dopo averla già affrontata nel 2023 alla Trentino Basket Cup, torneo amichevole che anticipava il Mondiale come primo test per Melli e compagni. Nel secondo match di qualificazione i turchi affronteranno poi l’Islanda, con la prossima finestra prevista a fine novembre 2024.

Palla a due che verrà alzata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!