Basket, i convocati dell’Italia per la sfida alla Turchia: i 12 azzurri per le qualificazioni agli Europei

L’Italia affronterà la Turchia nella prima partita di qualificazione agli Europei 2025 di basket. L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio (ore 20.30) a Pesaro, dove gli azzurri cercheranno di incominciare nel miglior modo possibile la marcia di avvicinamento alla rassegna continentale. Si apre così la prima finestra stagionale per le Nazionali, il secondo appuntamento è previsto per il 25 febbraio contro l’Ungheria a Szombathely.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha annunciato quali saranno i dodici giocatori che andranno a referto contro la compagine anatolica. Per l’occasione resteranno a riposo Matteo Spagnolo, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso, esclusi dalla lista dei quindici cestisti convocati, comunicata pochi giorni fa.

In quadra spiccano i playmaker Marco Spissu e Niccolò Mannion, la guardia Stefano Tonut, l’ala-centro Nicolò Melli, le ali Achille Polonora e Giampaolo Ricci. Di seguito il quadro dettagliato dei dodici convocati per Italia-Turchia delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket.

CONVOCATI ITALIA-TURCHIA

Marco Spissu

Niccolò Mannion

Stefano Tonut

Nicolò Melli

Diego Flaccadori

Amedeso Tessitori

Giampaolo Ricci

Achille Polonara

Luca Severini

Gabriela Procida

Alessandro Pajola

John Petrucelli