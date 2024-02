Calcio a 5: l’Italia continua a perdere. Il Marocco si impone questa volta 4-1

Tre partite e tre sconfitte. Il trend della nazionale italiana di calcio a 5, impegnata nelle prime amichevoli dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2024, non cambia. Ecco come sono andate le cose in quest ulteriore sconfitta contro il Marocco, a Rabat, questa volta per 4-1.

LA CRONACA

Match a senso unico. Nel primo tempo il Marocco passa con Boukdir dopo sette minuti: il nordafricano griffa l’1-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa la musica non cambia, anzi. I padroni di casa alzano ancor di più il volume della radio.

In apertura di secondo tempo in cinque minuti arrivano le reti di Charrady, Rahimi e Mohabz che mandano i marocchini sul 4-0. Il match si chiude, per l’Italia c’è giusto il modo di mettere a referto il gol della bandiera con Donin, che vale il definitivo 4-1.

Queste le dichiarazioni al sito FIGC, del ct Massimilano Bellarte: “La partita di oggi ha mostrato che se vogliamo competere a questo livello dobbiamo essere perfetti. Ogni errore viene punito e la produzione di gioco, l’intensità, il controllo della palla degli avversari non deve essere che di ispirazione per questi ragazzi. Per loro è un’esperienza sicuramente formativa, di confronto e di ispirazione come ho detto, perché c’è un livello superiore da poter raggiungere, solo con il lavoro, l’allenamento fisico e il gioco”.

Su domani, poi, specifica: “Sarà importante. Affrontare una squadra che è indubbiamente una delle migliori del mondo e questo spinge i ragazzi a voler trovare il modo di metterli in difficoltà. Il risultato della prima gara non dà affatto credito alla prestazione della squadra che è stata molto buona anche nella produzione di gioco, quella che un po’ ci era mancata nelle ultime due gare di qualificazione al Mondiale”.

MAROCCO-ITALIA 4-1 (1-0 pt)

MAROCCO: Lahrach, Mottaki Sbae, Rabou, Charrady, Boutraba, Boulham, Boukdir, El Kajoui, Rahimi, Mohabz, Alagmad, Bouita, Marouane, Reda. All. Sayeh

ITALIA: Gattarelli, Schettino, Podda, Lavrendi, Siddi, Berthod, Yaghoubian, Adornato, Molaro, Capponi, Ferretti, Donin, Isgrò. All. Bellarte

MARCATORI: 6’59’’ pt Boukdir (M), 3’35’’ st Charrady (M), 4’43’’ Rahimi (M), 5’28’’ Mohabz (M), 10’05’’ Donin (I)

ARBITRI: Said Elhaoud, Mustapha Rguig, Khalid Hnich, CRONO: Ahmed Hamdi Sidi

Le partite degli Azzurri a Rabat

31/01/24 Marocco-Italia 5-3

01/02/24 Marocco-Italia 4-0

02/02/24 Marocco-Italia 4-1

03/02/24 Marocco-Italia, ore 19

04/02/24 Italia-Serbia, ore 19

Foto: Divisione Calcio a 5