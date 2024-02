WTA Doha 2024: buona la prima per Cirstea e Zhu. Avanti anche Siniakova

Si è aperto il WTA 1000 di Doha, il primo della stagione. Le prime otto teste di serie sono già qualificate per il secondo turno, avendo un bye. Molte di loro conoscono già le prossime avversarie, come Iga Swiatek che se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea, che ha superato in due set l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-3 6-2.

Non è presente la vincitrice degli Australian Open, Aryna Sabalenka, mentre ci sono la finalista Qinwen Zheng e la semifinalista Cori Gauff, che se la vedrà con la ceca Katerina Siniakova, che ha ottenuto una bella vittoria contro la croata Donna Vekic per 7-5 6-1.

Sarà, invece, la cinese Lin Zhu ad affrontare la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 3. L’asiatica ha dominato contro la francese Varvara Gracheva con un duplice 6-1. Buona la prima per l’americana Danielle Collins, che batte 7-5 6-3 la russa Veronika Kudermota.

RISULTATI WTA DOHA 2024 (11 FEBBRAIO)

Kostyuk (Ukr) b. Dolehide (Usa) 6-3 7-5

Tsurenko (Ukr) b. Sonmez (Tur) 7-5 6-3

Alexandrova (Rus) b. Tomova (Bul) 7-6 6-3

Siniakova (Cze) b. Vekic (Cro) 7-5 6-1

Collins (Usa) b. Kudermetova (Rus) 7-5 6-3

Minnen (Bel) b. Maria (Ger) 6-1 6-1

E. Andreeva (Rus) b. Shnaider (Rus) 7-6 6-4

Cirstea (Rou) b. Stephens (Usa) 6-3 6-2

Zhu (Chn) b. Gracheva (Fra) 6-1 6-1

FOTO: LaPresse