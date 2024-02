LIVE Cobolli-Svajda, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: l’azzurro sfida stanotte il qualificato americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Delray Beach (USA) di Flavio Cobolli, contro il qualificato locale Zachary Svajda.

L’azzurro vuole, e ha chance concrete di giungere per la seconda volta ai quarti di finale in stagione, da ripescato contro il californiano, qualificato, e anche coetaneo dell’azzurro. Svajda è numero 146 del mondo ed è un giocatore perlopiù da cemento, con un passato nei college americani. Nel tabellone cadetto si è imposto sull’altro giovane americano Ethan Quinn e su un’altra ottima promessa come il canadese Gabriel Diallo. Al primo turno nel tabellone principale ha approfittato dell’australiano Max Purcell, in difficoltà negli ultime settimane, vincendo per 7-5, 6-3.

L’azzurro è a caccia non solo del terzo quarto di finale in carriera in ATP 250, ma anche della top 70 poiché in caso di vittoria odierna si proietterebbe al numero 68 del mondo provvisorio, essendo “semi-sicuro” di migliorare il best ranking di numero 71. Ricordiamo come sia molto importante per il romano migliorare anche di poche posizioni la classifica, da qui a fine aprile, quando usciranno le entry list di Madrid e, soprattutto, di Roma. Essere sicuro della partecipazione al ‘1000’ di casa del Foro Italico, non solo sarebbe positivo per Cobolli stesso, ma per l’intero movimento azzurro poiché renderebbe utilizzabile per un altro giocatore italiano la wild card a lui spettante in caso rimanesse out di poche posizioni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Svajda, che prenderà il via non prima di mezzanotte.