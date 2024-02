Volley, Novara vince la Challenge Cup! Primo trofeo per Lorenzo Bernardi in campo femminile. Battuta 3-1 Nantes

La Igor Gorgonzola Novara torna ad alzare un trofeo continentale dopo la Champions League del 2019. la squadra piemontese, dopo il 3-0 dell’andata, vince 3-1 anche sul campo del Nantes e solleva la Challenge Cup 2023-2024 dando tutto un altro sapore ad una stagione che sta regalando comunque buone soddisfazioni ai tifosi novaresi. Si tratta del primo trofeo per Lorenzo Bernardi alla guida di una squadra femminile.

Le piemontesi, che avevano bisogno di due set per conquistare la Coppa sono scese in campo con Bosio in regia, l’opposta Akimova, l’ultima arrivata Markova e Bosetti in banda, le centrali Bonifacio e Danesi e Fersino nel ruolo di libero. Il Nantes ha sparato tutte le sue cartucce nel primo set e non poteva essere altrimenti per cercare di mandare in contro circuito la squadra italiana. Rischi al servizio, muro attentissimo e pochi errori. La squadra di casa va sotto 13-16 ma piazza un break importante di 8-3 e si trova davanti nella volata finale. Novara torna sotto fino al 22 pari ma nel finale Nantes ha qualcosa in più e vince 25-23.

Novara metabolizza in fretta la sconfitta nel secondo set e continua a macinare gioco, alzando il ritmo in battuta e sistemando la ricezione che non aveva funzionato alla perfezione nel secondo set. Le piemontesi volano sul 16-10 e non si fanno più avvicinare fino al 25-16 conclusivo che le porta ad un set dal trionfo. Il set è quello successivo che si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 16-15 per le padrone di casa che perdono per un attimo la tramontana e si trovano sotto 21-17 con Akimova a fare il bello e il cattivo tempo. Lo strappo è quello decisivo per le piemontesi che vincono 25-20 e possono sfogare sul campo francese tutta la loro gioia.

Il resto è pura accademia con Bernardi che decide di far partecipare alla festa l’intera squadra e cambia tutte le giocatrici in campo (anche per concedere un po’ di riposo alle titolari in vista della sfida di domenica) ma la musica non varia. le francesi staccano la spina e Novara può prendere progressivamente il largo e vincere 25-19 anche il quarto set, completando la grande festa.

In casa Novara ben 25 i punti di Akimova che ha chiuso con un eloquente 67% in attacco, 15 punti per Markova, 11 punti per Bonifacio. Per Nantes 20 i punti di Mims e 16 di Rotar, le uniche due giocatrici in doppia cifra.