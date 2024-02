Pallanuoto femminile, grazie Australia! L’Italia avrà ancora due occasioni per andare alle Olimpiadi

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile giocherà per la quinta volta un match che, in caso di vittoria, le consentirebbe di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo aver perso la semifinale di Mondiali 2023, la semifinale prima e la finale per il 3° posto poi agli Europei 2024, ed i quarti di finale ai Mondiali 2024, il Setterosa potrà andare ai Giochi vincendo la semifinale per il 5° posto della rassegna iridata in corso a Doha.

Di fronte, per la terza volta, ci saranno i Paesi Bassi, che hanno battuto l’Italia di misura sia ai Mondiali 2023, per 9-8, sia agli Europei 2024, per 7-6, mentre le altre due sconfitte sono giunte per mano della Grecia. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero in caso di una nuova battuta d’arresto, le azzurre avranno la sesta ed ultima occasione da giocarsi nello scontro diretto decisivo contro il Canada nella finale per il 7° posto.

Tutto questo è possibile in virtù della vittoria dell’Australia sul Canada nella prima semifinale per il 5° posto appena giocata in Qatar, nella quale le oceaniche hanno battuto le nordamericane per 10-8 grazie ad una maggior brillantezza nell’ultimo quarto, dopo una partita comunque sempre in bilico e nella quale le evidenti maggiori motivazioni delle canadesi avrebbero potuto anche fare la differenza.

Nel primo quarto le australiane avevano provato la prima fuga con il break che dall’1-1 aveva portato le oceaniche sul 3-1 con le reti di Williams e Green. Nella seconda frazione, però, grazie alla doppietta di Wright, il Canada si riportava in parità sul 3-3, riuscendo a tenere all’asciutto l’attacco delle australiane per oltre 10′ e difendendo il punteggio di parità fino a metà gara.

Nel terzo quarto l’Australia torna al gol su rigore, ma il Canada impatta ancora, così come avviene in seguito con le reti di Andrews da una parte e Williams dall’altra. Lemay-Lavoie, però, questa volta firma il sorpasso e il Canada va in vantaggio sul 6-5. Nell’ultimo periodo, però, l’Australia spacca la partita con un parziale di 3-0 in 1’25”. Le canadesi tornano a -1 sul 7-8 e poi sull’8-9, ma Kearns sigla il 10-8 a 6″ dalla sirena e chiude la partita.