LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia sfida le corazzate Norvegia e Francia

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara inaugurale dei Mondiali 2023 di biathlon di Nove Mesto 2024 (Repubblica Ceca)! Inizia con la staffetta mista il programma dell’evento clou della stagione invernale di biathlon, come ormai avviene da tradizione dal 2011 in poi; sarà il sedicesimo alloro messo in palio da questo format. Ad aprire le danze saranno le due frazioni maschili, mentre alle ragazze sarà affidata la seconda metà di gara.

La favorita d’obbligo di questa mista è la corazzata norvegese, che sta dominando la stagione. Certo, con i maschi ad aprire e le donne a chiudere la porta per le altre nazionali potrebbe essere leggermente più aperta. Su tutte la seconda forza in campo è la Francia, che vuole sbancare ai Mondiali dopo un inverno, fino ad ora, molto positivo al femminile. Altro fattore da tenere assolutamente in considerazione sarà la neve, o meglio l’assenza di fiocchi bianchi fuori dal lembo di pista. Le temperature sono alte, e una neve marcia potrebbe favorire ancora di più chi sa sciare bene tecnicamente. La Norvegia prova a fare la differenza nelle prime due frazioni, con i fratelli Boe, prima Tarjei e poi Johannes, pronti a consegnare un margine importante a Tandrevold e Knotten. La Francia proverà a stare più vicina possibile ai ‘Norge’ con Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet, per poi attaccare con Justine Braisaz e Julia Simon nella seconda parte di gara. Per il podio poi sono tante le pretendenti, a partire dalla Sviezia che schiera le sorelle Oeberg (Hanna in terza ed Elvira a chiudere), dopo Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson. La Germania può far bene, anche se le due ragazze sembrano un gradino sotto le principali potenze, così come la Svizzera.

L’Italia si presenta a questa gara con grandi ambizioni, e non salire sul podio potrebbe rappresentare una piccola delusione. Lo staff tecnico ha deciso di schierare il quartetto più competitivo, quello vice campione iridato in carica e che ha sempre centrato un piazzamento tra i primi tre quando sceso compatto sulla neve in Coppa del Mondo. Nelle due miste disputate fino ad adesso gli azzurri hanno chiuso terzi ad Oestersund (Svezia) e secondi, facendo sognare per tre quarti di gara, ad Anterselva. Ad aprire come detto ci saranno gli uomini, e il lancio sarà compito di Didier Bionaz. Il valdostano classe 2000 quest’anno ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava, ed è perfetto per la prima frazione.

‘Dido‘ si spera possa portare l’Italia a cambiare nelle primissime posizioni, se non in testa, e cederà il testimone al coetaneo Tommaso Giacomel. Il trentino nelle gare di squadra si esalta, è nella top-10 della generale e sta disputando una stagione di altissimo livello. L’obiettivo massimo sarebbe provare a rimanere agganciati alla Norvegia. Terza frazione per Dorothea Wierer, quella probabilmente che farà da ago della bilancia per la formazione azzurra. La condizione di Doro è tutta da scoprire, ma se la due volte vincitrice della Sfera di Cristallo riuscisse a tenere il passo delle nazioni di testa allora potremmo sognare anche il colpo grosso. In chiusura c’è infatti Lisa Vittozzi, una che ha già fatto vedere di poter vincere un titolo mondiale chiudendo una staffetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista 4×6 km, gara inaugurale del Mondiale di biathlon di Nove Mesto 2024 (Repubblica Ceca). Condizioni della neve tutte da scoprire, con le alte temperature che faranno si che ci sarà solo un lembo bianco in mezzo ai prati; o meglio, tra le imponenti tribune che circondano la pista ceca. Norvegia e Francia principali candidate per la vittoria, ma l’Italia vuole sognare. Il via della gara è previsto alle 17.20, buon divertimento e buon biathlon a tutti!