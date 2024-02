Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orario staffetta mista, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, mercoledì 7 febbraio, scatteranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: l’unica gara della prima giornata sarà la staffetta 4×6 km mista delle ore 17.20, che vedrà al via 25 formazioni.

L’Italia sarà rappresentata dal quartetto composto da Didier Bionaz al lancio, Tommaso Giacomel in seconda frazione, Dorothea Wierer in terza e Lisa Vittozzi in chiusura. Tutte le frazioni saranno di 6 km, sia per gli uomini, che apriranno la gara, sia per le donne.

La diretta tv della staffetta 4×6 km mista sarà fruibile su Rai Sport HD (dalle 17.30) ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Mercoledì 7 febbraio 2024

Ore 17.20: staffetta 4×6 km mista Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

STARTLIST MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r BOE Tarjei M

1-2 g BOE Johannes Thingnes M

1-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F

1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2 FRA – FRANCE

2-1 r PERROT Eric M

2-2 g FILLON MAILLET Quentin M

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F

2-4 b SIMON Julia F

3 ITA – ITALY

3-1 r BIONAZ Didier M

3-2 g GIACOMEL Tommaso M

3-3 y WIERER Dorothea F

3-4 b VITTOZZI Lisa F

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r SAMUELSSON Sebastian M

4-2 g PONSILUOMA Martin M

4-3 y OEBERG Hanna F

4-4 b OEBERG Elvira F

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r STALDER Sebastian M

5-2 g HARTWEG Niklas M

5-3 y HAECKI-GROSS Lena F

5-4 b BASERGA Amy F

6 CZE – CZECHIA

6-1 r KRCMAR Michal M

6-2 g MIKYSKA Tomas M

6-3 y DAVIDOVA Marketa F

6-4 b JISLOVA Jessica F

7 GER – GERMANY 3

7-1 r STRELOW Justus M

7-2 g NAWRATH Philipp M

7-3 y PREUSS Franziska F

7-4 b VOIGT Vanessa F

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r KOMATZ David M

8-2 g EDER Simon M

8-3 y STEINER Tamara F

8-4 b GANDLER Anna F

9 UKR – UKRAINE

9-1 r PRYMA Artem M

9-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

9-3 y DZHIMA Yuliia F

9-4 b PETRENKO Iryna F

10 BEL – BELGIUM 4

10-1 r CLAUDE Florent M

10-2 g LANGER Thierry M

10-3 y LIE Lotte F

10-4 b CLOETENS Maya F

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r DOVZAN Miha M

11-2 g FAK Jakov M

11-3 y KLEMENCIC Polona F

11-4 b LAMPIC Anamarija F

12 FIN – FINLAND

12-1 r HARJULA Tuomas M

12-2 g INVENIUS Otto M

12-3 y LEHTONEN Venla F

12-4 b MINKKINEN Suvi F

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene M

13-2 g SIIMER Kristo M

13-3 y TOMINGAS Tuuli F

13-4 b ERMITS Regina F

14 BUL – BULGARIA

14-1 r TODEV Blagoy M

14-2 g ILIEV Vladimir M

14-3 y ZDRAVKOVA Maria F

14-4 b KADEVA Daniela F

15 POL – POLAND

15-1 r GUNKA Jan M

15-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

15-3 y MAKA Anna F

15-4 b JAKIELA Joanna F

16 CAN – CANADA 6

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g GOW Christian M

16-3 y MOSER Nadia F

16-4 b LUNDER Emma F

17 USA – UNITED STATES

17-1 r BONACCI Vincent M

17-2 g DOHERTY Sean M

17-3 y IRWIN Deedra F

17-4 b LEVINS Chloe F

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r FOMIN Maksim M

18-2 g STROLIA Vytautas M

18-3 y ZHURAUSKAITE Lidiia F

18-4 b KOCERGINA Natalja F

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r MUKHIN Alexandr M

19-2 g KIREYEV Vladislav M

19-3 y VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F

19-4 b YEGOROVA Polina F

20 LAT – LATVIA

20-1 r BIRKENTALS Renars M

20-2 g MISE Edgars M

20-3 y BENDIKA Baiba F

20-4 b BULINA Sanita F

21 MDA – MOLDOVA

21-1 r USOV Mihail M

21-2 g MAGAZEEV Pavel M

21-3 y GHILENKO Alla F

21-4 b MAKAROVA Aliona F

22 ROU – ROMANIA 8

22-1 r BUTA George M

22-2 g SHAMAEV Dmitrii M

22-3 y TOLMACHEVA Anastasia F

22-4 b MEZDREA Andreea F

23 KOR – KOREA

23-1 r CHOI Dujin M

23-2 g LAPSHIN Timofei M

23-3 y AVVAKUMOVA Ekaterina F

23-4 b KO Eunjung F

24 SVK – SLOVAKIA

24-1 r SKLENARIK Tomas M

24-2 g CESNEK Damian M

24-3 y KUZMINA Anastasiya F

24-4 b REMENOVA Maria F

25 JPN – JAPAN 9

25-1 r TACHIZAKI Mikito M

25-2 g OJIMA Kiyomasa M

25-3 y SATO Aoi F

25-4 b FUKUDA Hikaru F