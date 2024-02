LIVE Atletica, World Indoor Tour 2024 in DIRETTA: c’è Larissa Iapichino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Belgrado del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera. In Serbia spazio all’evento di livello silver, il secondo per importanza che vedrà ai nastri di partenza numerose stelle del panorama internazionale. Appuntamento in cui si farà sul serio in vista dei Mondiali indoor che si terranno dall’uno al tre marzo in quel di Glasgow (Scozia). Le gare inizieranno alle 15.55 con il salto in alto femminile.

Poco dopo occhi puntati su Larissa Iapichino. L’azzurra vuole continuare ad incamerare ottimi risultati dopo il successo di Sabadell colto con un importante balzo da 6,62 metri. Sfiderà, tra le altre, atlete del calibro della serba Milica Gardasevic, della brasiliana Leticia Oro Melo e della bulgara Plamena Mitkova. In quel di Belgrado l’atletica italiana osserverà anche Veronica Besana, che si cimenterà sui 60hs nel tentativo di migliorare il primato stagionale di 8.14.

Per quel che riguarda le altre discipline da seguire con attenzione la pedana del peso, dove saranno in gara diversi potenziali rivali di Fabbri e e Weir come il neozelandese Tom Walsh. Come sempre d’interesse la velocissima gara dei 60 metri. Riflettori accesi in special modo sui 60 metri femminili, con Zaynab Dosso che osserverà alcune delle sue possibili rivali dopo i miglioramenti mostrati in questa stagione invernale.

La tappa di Belgrado del World Indoor Tour di atletica leggera inizierà alle 15.55. Non è prevista diretta TV e sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale Youtube ufficiale di European Athletics. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta gara per gara dell’evento. Buon divertimento e buona atletica a tutti!

Foto: Grana/FIDAL