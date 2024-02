Atletica, Larissa Iapichino vince a Belgrado. Sigillo nel World Tour, misura in crescita

Larissa Iapichino ha fatto il proprio rientro in gara a Belgrado, dov’è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). La fuoriclasse toscana ha vinto nel salto in lungo con la misura di 6.68 metri, firmata in occasione del primo balzo. Si tratta del primato stagionale per la figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, capace di ritoccare di sei centimetri il riscontro ottenuto lo scorso 27 gennaio in occasione dell’affermazione a Sabadell.

L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor con il record italiano in sala di 6.97 metri, ha poi proseguito la propria gara (la seconda in questo inverno nella specialità di riferimento) con un paio di nulli, un 6.59, un nullo e un 6.49. La 21enne ha compiuto un passo verso la miglior prestazione mondiale stagionale, attualmente detenuta dalla statunitense Tara Davis con 6.86 metri. La nostra portacolori è in crescita, ma ci sarà bisogno di un guizzo per arrivare con più ottimismo ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow)

Larissa Iapichino si è lasciata alle spalle avversarie di un certo calibro come la serba Milica Gardasevic (6.53), l’ungherese Diana Lesti (6.50) e la bulgara Flamena Mitkova (6.48 per la Campionessa del Mondo Under 20). Soltanto sesta la brasiliana Leticia Oro Melo (6.31 per il bronzo ai Mondiali 2022). Il prossimo impegno annunciato per l’azzurra è previsto per il 23 febbraio all’ISTAF Indoor di Berlino, dovrebbe rinunciare ai Campionati Italiani Assoluti in programma ad Ancona il 17-18 febbraio.