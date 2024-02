Judo, i tabelloni degli italiani al Grand Slam di Parigi: buon sorteggio per Scutto e Giuffrida, luci e ombre tra gli altri big

Ultime ore di attesa in vista del Grand Slam di Parigi 2024, uno degli eventi più prestigiosi e spettacolari dell’intero panorama judoistico internazionale e secondo appuntamento stagionale del World Tour. La manifestazione, che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, è stata preceduta quest’oggi come di consueto dalla cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni. Andiamo a scoprire dunque il possibile cammino degli azzurri di punta impegnati sui tatami della AccorArena di Bercy.

Partiamo dalla n.1 al mondo dei -48 kg Assunta Scutto, inserita nel quarto della statunitense Laborde (n.8 del seeding) con all’orizzonte una semifinale complicatissima contro la fenomenale giapponese Wakana Koga, mentre Francesca Milani debutta con la brasiliana Ferreira e rischia di incrociare agli ottavi la forte mongola Bavuudorj. Qualche insidia nei primi turni ma prospettive interessanti in ottica semifinali nei -52 kg per la seconda testa di serie Odette Giuffrida, che potrebbe affrontare al penultimo atto la quotata britannica Giles ed in un’eventuale finale la sua grande rivale kosovara Krasniqi.

Obiettivo quarti di finale nei -57 kg per la n.8 del seeding Veronica Toniolo, chiamata però ad una prestazione di alto profilo al debutto e soprattutto agli ottavi con una tra la turca Yildiz e la tedesca Seija Ballhaus per poi provare l’impresa contro la canadese Christa Deguchi o la nipponica Tamaoki. Strada in salita nei -63 kg per Agnese Zucco e Nadia Simeoli, che possono comunque mettere nel mirino gli ottavi di finale proprio come Raffaella Lelia Ciano nei -70 kg. Si profila un percorso complicato nei -78 kg per la n.2 al mondo Alice Bellandi, che rischia di incrociare a partire dagli ottavi delle avversarie di primo piano come la giapponese Hamada, le francesi Malonga e Tcheumeo ed in finale una tra la tedesca Wagner (accoppiata subito alla nostra Giorgia Stangherlin) e l’israeliana Lanir. Sfortunate nei pesi massimi Asya Tavano ed Erica Simonetti, costrette a sfidare da sfavorite prima dei quarti le padrone di casa Hayme e Malonga.

Estrazione sfavorevole in campo maschile anche per Simone Aversa nei -60 kg (secondo turno con il giapponese Nakamura) e per Fabio Basile nei -66 kg (primo round con il fenomeno Maruyama), mentre Manuel Lombardo non teme nessuno nei -73 kg dovendo però subito fare i conti con il giovane nipponico Ishihara. Primi turni impegnativi nei -81 kg per Antonio Esposito e Giacomo Gamba, rispettivamente contro il francese Djalo e l’emiratino Tatalashvili, mentre Christian Parlati punta in alto nei -90 kg nonostante alcune insidie già nei turni preliminari. Poche chance di Final Block nei -100 kg per Nicholas Mungai e Jean Carletti, penalizzati da un sorteggio sfavorevole proprio come Kwadjo Anani nei +100 kg.

