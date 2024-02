Judo, Asya Tavano ottiene uno splendido secondo posto nei pesi massimi al Grand Slam di Baku!

Terza giornata che va in archivio con un lampo azzurro al Grand Slam di Baku 2024, tappa del World Tour di judo con in palio punti importanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Asya Tavano ha regalato infatti all’Italia il secondo podio della manifestazione, dopo la piazza d’onore di Odette Giuffrida nei -52 kg, siglando il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore.

La ventunenne friulana, bronzo europeo senior nel 2022 e 2023, ha archiviato un prestigioso secondo posto nella categoria +78 kg cedendo in finale (per somma di sanzioni al Golden Score) solamente alla francese n.1 del ranking mondiale Romane Dicko dopo aver sconfitto nell’ordine la russa Daria Vladimirova (hansoku make), la kazaka Kamila Berlikash (ippon) ed in semifinale la serba Milica Zabic (in rimonta per ippon dopo essere stata sotto di un waza-ari).

Tavano si è resa protagonista di un cammino davvero esaltante, ma anche l’andamento della finalissima contro una big globale della categoria come Dicko fornisce dei segnali molto incoraggianti in prospettiva. I 700 punti di Baku consentono all’azzurra di ipotecare la qualificazione a cinque cerchi e di mettersi in corsa per essere testa di serie a Parigi.

Fuori dai giochi nelle eliminatorie mattutine invece i due judoka italiani impegnati oggi nel settore maschile. Out al debutto Gennaro Pirelli nei -100 kg contro il giovane russo Mukhamed-Ali Mataev, mentre Kwadjo Anani ha perso agli ottavi nei +100 kg con il padrone di casa azero Dzhamal Gamzatkhanov dopo aver battuto il georgiano Shalva Gureshidze.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Baku 2024 di judo:

-78 kg F

1 Steenhuis (Ned)

2 Kurchenko (Ukr)

3 Olek (Ger) e Lytvynenko (Ukr)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Tavano (Ita)

3 Kamps (Ned) e Startseva (Ain)

-90 kg M

1 Fatiyev (Aze)

2 Toth (Hun)

3 Ivanov (Bul) e Talibov (Aze)

-100 kg M

1 Sulamanidze (Geo)

2 Kuczera (Pol)

3 Korrel (Ned) e Bilalov (Ain)

+100 kg M

1 Endovitskiy (Ain)

2 Gamzatkhanov (Aze)

3 Snippe (Ned) e Spijkers (Ned)