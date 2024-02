Judo, Giuffrida torna sul podio ed è seconda al Grand Slam di Baku! Buon 7° posto per Piras e Carlino

Si apre con un bilancio tutto sommato positivo per l’Italia il Grand Slam di Baku 2024 dopo una prima giornata in cui è arrivato subito un podio e altri due piazzamenti di rilievo che fanno ben sperare in vista della lunga volata olimpica verso i Giochi di Parigi. L’acuto odierno è stato firmato da Odette Giuffrida, ottima seconda nella categoria -52 kg dopo il recente passo falso di Bercy che aveva messo fine alla striscia record di 16 top3 consecutive negli Slam.

La 29enne romana ha rispettato la sua testa di serie n.2 del seeding, raggiungendo in scioltezza la finale dopo aver sconfitto nell’ordine la kazaka Tolganay Abeuova (hansoku make), la cipriota Sofia Asvesta (ippon) e la spagnola Ariane Toro Soler (waza-ari) senza andare mai al Golden Score. Nell’atto conclusivo la due volte medagliata olimpica ha poi dovuto affrontare una delle big globali della categoria, l’uzbeka Diyora Keldiyorova.

A conti fatti si è rivelato decisivo un contrattacco della vice-campionessa iridata in carica valutato waza-ari quando mancavano poco meno di due minuti allo scadere del tempo regolamentare. Giuffrida ha provato a cambiare l’inerzia dell’incontro, senza riuscire però a mettere realmente in difficoltà Keldiyorova e collezionando la quarta sconfitta degli ultimi cinque scontri diretti ufficiali con la 25enne asiatica. Con i 700 punti incassati oggi a Baku, Odette balza comunque dal settimo al quarto posto del ranking olimpico.

Passando al settore maschile, Andrea Carlino ha eguagliato il miglior risultato della carriera in un Grand Slam (fu 7° a Tokyo lo scorso dicembre) piazzandosi in settima posizione nei -60 kg e archiviando 260 punti importanti per avvicinarsi notevolmente alla zona qualificazione diretta per Parigi 2024. Il torinese nel suo percorso odierno ha battuto il georgiano Amirani Darbaiseli ed il forte ucraino Artem Lesiuk, pagando dazio poi ai quarti con l’zero Balabay Aghayev e ai ripescaggi con l’uzbeko Doston Ruziev.

Passo avanti verso il sogno olimpico anche per Matteo Piras, che raccoglie un settimo posto a Baku e raggiunge di fatto (resta dietro solo per pochi punti) Elios Manzi nel ranking a cinque cerchi dei -66 kg con all’orizzonte un bel testa a testa per rappresentare l’Italia ai Giochi in questa categoria. Il trentenne piemontese ha regolato il georgiano Gigi Otiashvili e lo spagnolo Adrian Nieto Chinarro prima di perdere con il padrone di casa Rashad Yelkiyev e con il brasiliano Willian Lima.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Parigi 2024 di judo:

-48 kg F

1 Babulfath (Swe)

2 Nikolic (Srb)

3 Kurbonova (Uzb) e Abuzhakynova (Kaz)

-52 kg F

1 Keldiyorova (Uzb)

2 Giuffrida (Ita)

3 Gyertyas (Hun) e Toro Soler (Esp)

-57 kg F

1 Deguchi (Can)

2 Gjakova (Kos)

3 Bilodid (Ukr) e Liparteliani (Geo)

-60 kg M

1 Abdulaev (Ain)

2 Mkheidze (Fra)

3 Aghayev (Aze) e Ruziev (Uzb)

-66 kg M

1 Gaitero Martin (Esp)

2 Bouba (Fra)

3 Aleskerov (Ain) e Najafov (Aze)