Judo, 11 italiani iscritti al Grand Slam di Baku: Giuffrida per il riscatto dopo Parigi

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio il World Tour 2024 di judo farà tappa a Baku per il secondo Grand Slam della stagione, dopo la grande classica di Parigi-Bercy. In palio tanti punti pesanti (1000 ai vincitori di ciascuna categoria) per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024, con tanti atleti a caccia di un risultato importante anche nel percorso di avvicinamento ai vari Campionati Continentali e ai Mondiali.

Attesi in Azerbaigian oltre 400 judoka provenienti da 64 nazioni, tra cui una delegazione italiana composta da 11 elementi. Odette Giuffrida sarà indubbiamente la punta di diamante della spedizione azzurra, con l’obiettivo di riscattare la recente delusione di Parigi e fare un passo avanti notevole nel ranking olimpico dei -52 kg per essere testa di serie ai Giochi.

Al via per l’Italia in campo femminile anche Flavia Favorini e Savita Russo nei -63 kg, Irene Pedrotti nei -70 kg e Asya Tavano nei +78 kg, tutte alla ricerca di un exploit per scalare le classifiche mondiali. Al maschile vedremo in azione Simone Aversa e Andrea Carlino nei -60 kg, Matteo Piras nei -66 kg, Antonio Esposito nei -81 kg, Gennaro Pirelli nei -100 kg e Kwadjo Anani nei +100 kg.