Judo, Grand Slam Baku 2024: seconda giornata negativa per gli azzurri, eliminati nei primi turni

Seconda giornata estremamente negativa per i colori azzurri al Grand Slam di Baku 2024, terzo evento stagionale del World Tour di judo con in palio punti pesantissimi in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Dopo l’ottimo secondo posto di ieri conquistato da Odette Giuffrida nei -52 kg, quest’oggi i quattro italiani impegnati sono usciti di scena nelle prime fasi eliminatorie.

Delusione soprattutto per Antonio Esposito, accreditato dell’ottava testa di serie del seeding nei -81 kg e battuto al debutto per ippon in 1’57” dal giovane uzbeko Nurbek Murtozoev. Il 29enne napoletano perde dunque una buona opportunità per incassare punti preziosi ma resta virtualmente in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi in attesa dei prossimi appuntamenti.

Day-2 privo di acuti anche nel settore femminile, con Irene Pedrotti che ha ceduto alla fortissima croata due volte iridata Barbara Matic per waza-ari al primo turno dei -70 kg. Niente da fare nei -63 anche per Flavia Favorini e la diciottenne Savita Russo, subito eliminate rispettivamente dalla turca Habibe Afyonlu e dall’olandese Geke Van den Berg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Baku 2024 di judo:

-63 kg F

1 Piovesana (Aut)

2 Beauchemin-Pinard (Can)

3 Ozbas (Hun) e Van Lieshout (Ned)

-70 kg F

1 Matic (Cro)

2 Gahie (Fra)

3 Teltsidou (Gre) e Gercsak (Hun)

-73 kg M

1 Heydarov (Aze)

2 Sherov (Tjk)

3 Margelidon (Can) e Toktay (Tur)

-81 kg M

1 Tckaev (Aze)

2 Rajabli (Aze)

3 Gerbekov (Brn) e De Wit (Ned)