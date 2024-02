Itallia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024: programma quarti, tv, streaming

Obiettivo raggiunto per l’Italia di beach soccer. La sconfitta ai rigori di quest’oggi contro gli Emirati Arabi Uniti si dimostra indolore per gli azzurri, che chiudono in prima piazza il girone A grazie alla migliore differenza reti. L’ostacolo dei quarti di finale sarà Tahiti.

La Nazionale rappresentante l’isola della Polinesia Francese ha avuto per lungo tempo la predominanza del gruppo B, battendo Argentina e Spagna nelle prime due partite. L’Iran ha però sorpreso la selezione di Teva Zaveroni, costringendo gli oceanici al secondo posto.

Non c’è un bel precedente per gli azzurri, che nel 2015 vennero sconfitti in semifinale ai rigori dopo il 6-6 ai tempi supplementari, ma quattro anni dopo l’Italia seppe rifarsi strapazzando gli avversari con un sonoro 12-4 al debutto nel gruppo B.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari (italiani), il palinsesto tv e streaming della prossima partita dell’Italia, impegnata ai quarti di finale dei Mondiali di beach soccer contro Tahiti. L’incontro, previsto giovedì 22 febbraio alle ore 18.00, verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

IL PROGRAMMA DELL’ITALIA AI MONDIALI DI BEACH SOCCER

Giovedì 22 febbraio

Ore 18.00 Italia vs Tahiti – Diretta tv su Rai Sport

ITALIA-TAHITI, MONDIALI BEACH SOCCER 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.