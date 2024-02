Italia-USA oggi, Mondiali beach soccer 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 15 febbraio (ore 12.30) si gioca Italia-USA, partita d’apertura dei Mondiali 2024 di beach soccer. La nostra Nazionale farà il proprio esordio in questa rassegna iridata e inseguirà la prima vittoria sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per puntare al successo e partire con il piede giusto per inseguire la qualificazione ai quarti di finale, ma il primo match della fase a gironi non andrà sottovalutato e l’avversario risulta particolarmente agguerrito.

L’Italia torna ai Mondiali dopo aver mancato la qualificazione all’ultima edizione e vuole essere protagonista. Il primo obiettivo è quello di riuscire ad accedere ai quarti di finale, per farlo bisognerà essere tra le migliori due classificate del gruppo A in cui figurano anche l’Egitto e i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, partita d’apertura dei Mondiali 2024 di beach soccer. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Fifa+, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO ITALIA-USA MONDIALI BEACH SOCCER

Giovedì 15 febbraio

Ore 12.30 Italia vs USA – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-USA BEACH SOCCER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Fifa+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.