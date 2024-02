Italia-Ungheria oggi in tv, orario Mondiali pallanuoto 2024: programma, canale, streaming

Con un giorno di anticipo rispetto a quanto accadrà per il Setterosa, arriva oggi, mercoledì 7 febbraio, il primo match importante per il Settebello nella rincorsa verso l’ultima opportunità di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto maschile: ai Mondiali di Doha, in Qatar, sono infatti a disposizione gli ultimi quattro slot per volare in Francia.

Nel Gruppo D l’Italia affronterà oggi, alle ore 18.30 italiane, l’Ungheria: per il Settebello si tratta dello scontro decisivo per il primato nel raggruppamento, che mette in palio il pass diretto per i quarti di finale, mentre nell’altro match del girone di sfideranno Kazakistan e Romania. La diretta live testuale del match del Settebello sarà fruibile su OA Sport.

Prevista la diretta tv per Montenegro-Serbia su Rai Sport HD e per Italia-Ungheria su Rai Sport HD dalle 18.40 (al termine del biathlon), con la differita per Spagna-Croazia su Rai Sport HD dalle 23.50, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Montenegro-Serbia su Rai Play, per Italia-Ungheria su Rai Play 3 e dalle 18.40 anche su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport, con la differita per Spagna-Croazia su Rai Play dalle 23.50.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Mercoledì 7 febbraio

07.00 Pallanuoto, Gruppo B: Francia-Cina

08.30 Pallanuoto, Gruppo B: Grecia-Brasile

10.00 Pallanuoto, Gruppo C: Stati Uniti-Giappone

11.30 Pallanuoto, Gruppo A: Australia-Sudafrica

14.00 Pallanuoto, Gruppo D: Kazakistan-Romania

15.30 Pallanuoto, Gruppo C: Serbia-Montenegro – Diretta tv su Rai Sport HD

17.00 Pallanuoto, Gruppo A: Spagna-Croazia – Differita tv su Rai Sport HD dalle 23.50

18.30 Pallanuoto, Gruppo D: Ungheria-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 18.40 (al termine del biathlon)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per Montenegro-Serbia su Rai Sport HD, per Italia-Ungheria su Rai Sport HD dalle 18.40 (al termine del biathlon), per Spagna-Croazia differita su Rai Sport HD dalle 23.50.

Diretta streaming: per Montenegro-Serbia su Rai Play, per Italia-Ungheria su Rai Play 3 e dalle 18.40 anche su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport, per Spagna-Croazia differita su Rai Play dalle 23.50.

Diretta Live testuale: per Italia-Ungheria su OA Sport.