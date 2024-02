Basket: Ricky Rubio ritorna a vestire la maglia della Spagna

La sua storia è ormai nota: Ricky Rubio aveva preso una lunga pausa dalla pallacanestro, ha lasciato definitivamente la NBA e si è preso del tempo per curare la propria salute mentale. Ora uno degli uomini più rispettati della Spagna cestistica è di ritorno.

E non lo è soltanto in tema di allenamenti, che effettua assieme al Barcellona, ma anche in fatto di campo. Il suo nome, infatti, compare tra quelli che Sergio Scariolo ha messo in lista per la prossima finestra di qualificazione agli Europei del 2025 della Spagna.

Per il 22 febbraio a Saragozza contro la Lettonia e il 25 febbraio contro il Belgio, in sostanza, c’è anche lui, dopo una traiettoria che va ormai avanti da più di 15 anni e che non vuole conoscere conclusione.

Assieme a lui, Scariolo ha chiamato Alberto Abalde, Carlos Alocen, Dario Brizuela, Victor Claver, Alberto Diaz, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Juancho Hernangomez, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Seba Saiz e Yankuba Sima.