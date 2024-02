Pallanuoto, Sandro Campagna: “Volevo questo percorso duro. I ragazzi mi hanno emozionato”

Tanta la gioia di Sandro Campagna dopo la semifinale iridata conquistata dall’Italia contro la Grecia. Se il prossimo step sarà ora quello rappresentato dalla Spagna, lo si deve a un gruppo che mai ha smesso di crederci: il Settebello è ancora nei migliori quattro team al mondo.

Così l’allenatore azzurro alla Rai: “Capisco vogliate che vinciamo sempre di 4-5 gol, ma è impossibili. Volevo questo percorso con partite dure. I ragazzi hanno fatto un parziale di 3 gol in due minuti e mezzo nel finale. Significa lucidità. Mi hanno emozionato, non abbiamo mai mollato un centimetro“.

E la condizione degli avversari era la chiave: “La Grecia ha fatto una partita nel girone e due bagni. Era più fresca. All’inizio eravamo un po’ nel pallone. In leggero ritardo in ogni situazione, poi durante la partita siamo cresciuti sensibilmente e i ragazzi sono stati fantastici“.

“Ribadisce poi l’importanza di simili esperienze: “Questo è il miglior allenamento per lottare mentalmente nelle difficoltà. Non ci può essere nessun allenamento come questa partita. Quarto mondiale fisico, difficile. Devo dire veramente complimenti, perché non era assolutamente scontato“.