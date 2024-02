Italia-Spagna oggi in tv, Mondiali pallanuoto 2024: orario semifinale, programma, streaming

Nella seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile, in corso a Doha, in Qatar, l’Italia ha sempre vinto di misura: il Settebello negli ottavi di finale ha battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo il pass olimpico, e poi ha superato nei quarti di finale la Grecia per 11-10.

Nella semifinale in programma oggi, giovedì 15 febbraio, alle ore 14.00 italiane, il Settebello sfiderà la Spagna, che ha superato nei quarti di finale per 15-12 il Montenegro. Nella semifinale degli Europei 2024 in Croazia, giocata un mese fa, gli iberici vinsero 7-4 contro gli azzurri.

I match validi per le due semifinali dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 15 febbraio

07.00 Finale 11° posto, Cina-Australia

08.30 Finale 9° posto, Romania-Stati Uniti

10.00 Semifinali 5° posto, Montenegro-Grecia

12.30 Semifinali 5° posto, Serbia-Ungheria

14.00 Semifinali, Spagna-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD

15.30 Semifinali, Croazia-Francia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per Italia-Spagna e Croazia-Francia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per Italia-Spagna e Croazia-Francia su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.