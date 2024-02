A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 14 febbraio, quinta giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-5 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo.

Due i momenti in particolare da considerare. La Finale dei 100 stile libero uomini. Alessandro Miressi lancia il guanto di sfida al cinese Pan Zhanle nella gara regina. L’azzurro dovrà vedersela contro chi in staffetta ha fatto vedere qualcosa che non si era mai visto ed è stato il migliore nelle batterie. Vedremo se e quanto la tensione giocherà un ruolo.

Nella Finale dei 200 misti tenterà il colpo anche Alberto Razzetti. Il “Razzo”, argento nei 200 delfino, ha nel mirino la seconda medaglia iridata e lotterà per qualunque colore. Il campo partenti è qualificato, pur privo dell’asso degli assi, il francese Leon Marchand. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

La quinta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay per batterie, semifinali e Finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-5.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Giovedì 15 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 100 stile libero donne

7:56 200 dorso uomini

8:11 200 rana donne

8:28 200 rana uomini

8:44 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali (orari italiani)

17:02 200 farfalla donne – Finale

17:11 100 stile libero donne – Semifinali

17:21 100 stile libero uomini – Finale

17:36 50 dorso donne – Finale

17:43 200 rana uomini – Semifinali

18:03 200 misti uomini – Finale

18:19 200 rana donne – Semifinali

18:33 200 dorso uomini – Semifinali

18:45 4×200 sl donne – Finale

AZZURRI IN GARA

Giovedì 15 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 100 stile libero donne – Chiara Tarantino

7:56 200 dorso uomini – Lorenzo Mora

8:11 200 rana donne – Francesca Fangio, Sara Franceschi

8:28 200 rana uomini – Nessun iscritto

8:44 4×200 stile libero donne – Italia

Finali e semifinali (orari italiani)

17:02 200 farfalla donne – Finale

17:11 100 stile libero donne – Semifinali

17:21 100 stile libero uomini – Finale – Alessandro Miressi

17:36 50 dorso donne – Finale

17:43 200 rana uomini – Semifinali

18:03 200 misti uomini – Finale – Alberto Razzetti

18:19 200 rana donne – Semifinali

18:33 200 dorso uomini – Semifinali

18:45 4×200 sl donne – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport