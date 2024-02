Italia, sei (sempre) unica! Medaglie in tutti gli sport acquatici ai Mondiali 2024: nessuno ci è riuscito

L’Italia ha per il momento conquistato 14 medaglie ai Mondiali degli sport acquatici: 2 ori, 9 argenti e 3 bronzi (diventeranno 15 con oro o argento nella pallanuoto maschile). Gli azzurri si sono ben distinti a Doha (Qatar) quando mancano ancora tre giornate al termine della rassegna iridata. La nostra Nazionale è riuscita nell’impresa di salire sul podio almeno una volta in tutte le specialità presenti a questo appuntamento. Si tratta della quarta volta nella storia dopo i precedenti di Kazan 2015, Budapest 2022 e Fukuoka 2023.

Sul fronte del nuoto emerge l’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri, ma brillano anche gli argenti di Nicolò Martinenghi (100 rana e 50 rana), Alberto Razzetti (200 farfalla), Alessandro Miressi (100 stile libero) e 4×100 stile libero maschile. Nel nuoto di fondo si segnalano l’argento della staffetta mista e il bronzo di Domenico Acerenza sui 5 km.

Per quanto riguarda il nuoto artistico, Giorgio Minisini ha conquistato il titolo nel singolo libero e l’argento nel singolo tecnico. In ambito tuffi spiccano l’argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro 3 metri e di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro 3 metri misto. Domani arriverà una medaglia nella pallanuoto grazie al Settebello, che affronterà la Croazia nella finale per l’oro.

L’Italia è l’unica Nazione ad avere firmato questa impresa a Doha 2024. Agli USA, infatti, mancano i tuffi e il nuoto di fondo: non potranno rimediarvi, visto che le gare di questi sport sono terminate. La Cina non ha fatto festa nel nuoto di fondo e non la farà nella pallanuoto. La Gran Bretagna non salirà sul podio a pallanuoto, proprio come l’Olanda e il Canada (ai tulipani mancano anche nuoto artistico e tuffi).