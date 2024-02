Basket, Gianmarco Pozzecco: “I miei ragazzi hanno avuto le palle contro una forte Turchia”

Calato il sipario alla Vitrifrigo Arena di Pesaro sul primo incontro del girone B delle qualificazioni agli Europei di basket della Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco. La compagine tricolore ha affrontato in questo esordio la Turchia di coach Ergin Ataman e si è imposta con il punteggio di 87-80. Decisivo per il successo azzurro il secondo quarto, con il 26-15 che ha permesso all’Italia di creare quel gap che gli uomini di Pozzecco hanno mantenuto fino alla fine.

“Una grande dimostrazione da parte dei ragazzi. Avevano grandi motivazioni e hanno giocato da squadra. Uno spirito che il pubblico apprezza. La verità è che la Nazionale deve giocare così“, le prime parole soddisfatte del coach azzurro. Un match in cui Nicolò Melli è stato il top-scorer azzurro con 17 punti a referto, 7 rimbalzi e 3 assist.

Pozzecco ha voluto citare anche la prestazione del rientrante Nico Mannion (10 punti e 4 assist): “Nel secondo quarto è stato importante per fare il break che poi siamo riusciti a gestire fino alla fine. Tutti hanno fatto un grande lavoro al cospetto di una Turchia che ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. I miei ragazzi però ci hanno messo le palle“, ha concluso il CT.

Italbasket che tornerà nuovamente in scena domenica 25 febbraio (ore 18.00) per giocare la trasferta di Szombathely contro l’Ungheria e servirà lo stesso atteggiamento per centrare il successo.