Italia-Inghilterra oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2024: programma in chiaro, canale, streaming

E’ il giorno dell’esordio ufficiale di Gonzalo Quesada sulla panchina della Nazionale italiana di rugby: nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 l’Italia giocherà in casa, allo stadio Olimpico di Roma, contro l’Inghilterra oggi, sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 15.15.

L’Italia nelle ultime ore antecedenti l’incontro odierno ha dovuto rinunciare ad Ange Capuozzo ed Edoardo Iachizzi, col primo messo knock out da una gastroenterite, ed il secondo costretto a fermarsi per il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra.

L’indisponibilità di questi giocatori ha portato ad alcuni cambi nella formazione dell’Italia annunciata inizialmente: sarà titolare col numero 14 Lorenzo Pani, mentre troveranno posto in panchina col numero 20 l’esordiente Alessandro Izekor e col numero 23 Federico Mori.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Inghilterra sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA RUGBY OGGI

Sabato 3 febbraio – Stadio Olimpico di Roma

Ore 15.15: Italia-Inghilterra – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA RUGBY OGGI

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Alessandro Izekor, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Federico Mori.

Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Tommy Freeman, 13 Henry Slade, 12 Fraser Dingwall, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Ethan Roots, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George (c), 1 Joe Marler. A disposizione: 16 Theo Dan, 17 Ellis Genge, 18 Dan Cole, 19 Alex Coles, 20 Chandler Cunningham-South, 21 Danny Care, 22 Fin Smith, 23 Immanuel Feyi-Waboso.