Rugby, Gonzalo Quesada: “Per l’Italia voglio un po’ più di passione e fuoco sacro”

Tutto è pronto per l’edizione 2024 del Sei Nazioni di rugby, che scatterà venerdì 2 febbraio e si disputerà parallelamente alla manifestazione riservata alla categoria Under 20, mentre il torneo femminile partirà a fine marzo.

La presentazione ufficiale della kermesse si è tenuta a Dublino, in Irlanda, ed il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha dichiarato in conferenza stampa, come riportato dall’ANSA: “Sono cresciuto in Argentina guardando il Sei Nazioni a febbraio con le serrande dei negozi abbassate e gli inni a tutto volume“.

L’emozione del nuovo allenatore dell’Italia: “Essere il primo allenatore argentino di una Nazionale che gioca nel Sei Nazioni mi fa sentire orgoglioso, è un vero onore e un grande privilegio. L’emozione è tanta, ma devo restare razionale per analizzare le prossime partite“.

Prima volta da head coach nel Sei Nazioni per Gonzalo Quesada, che in passato ha fatto parte dello staff tecnico della Francia: “Ho avuto l’opportunità come assistente della Nazionale francese di vivere l’esperienza delle Sei Nazioni, ma da capo allenatore è un’altra cosa“.

Quesada sa già che impronta dare alla sua Italia: “Sono latino ma ho un modo di pensare anglosassone, tuttavia apprezzo molto le emozioni latine. Per me sono molto importanti, soprattutto quando giochiamo a rugby. Nella mia Italia voglio un po’ più di passione e fuoco sacro. Voglio rendere più forte il lato latino del rugby italiano“.

Foto: LiveMedia/Malcolm Mackenzie/DPPI