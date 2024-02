NBA, risultati della notte (27 febbraio): bene Fontecchio, ma i Knicks vincono sulla sirena. Ok Raptors, Nets e Heat

Si sono giocate quattro partite nella notte NBA. Sono varie le cose da poter notare nelle sfide che hanno preso il comando dei parquet americani: andiamo a scoprire cos’è accaduto, mentre la rissa tra Pelicans e Heat ha prodotto nove gare di sospensione e cinque squalifiche e i Los Angeles Clippers si sono rifatti il look.

Per gli Indiana Pacers (33-26) brutta sconfitta contro i Toronto Raptors (22-36) per 122-130, soprattutto perché arriva dopo un ultimo quarto ad alta capacità realizzativa delle due franchigie. I canadesi sfruttano la tripla doppia di Scottie Barnes (21-12-12) e i 24 punti di RJ Barrett, per gli sconfitti 34 di Bennedict Mathurin e 27 di Pascal Siakam.

I New York Knicks (35-23) colgono il successo sul filo di lana sui Detroit Pistons (8-49): il 113-111 arriva con il canestro di Josh Hart a meno di 3 secondi dalla conclusione. 23 i suoi punti, come pure 35 quelli di Jalen Brunson (con 12 assist) e 21 di Donte DiVincenzo. Per i Pistons 32 di Cade Cunningham, 14 di Jaden Ivey e 12 in 32’58” d’impiego per Simone Fontecchio.

Vincono di forza i Brooklyn Nets (22-35) sul parquet dei Memphis Grizzlies (20-38): 86-111 il finale, che arriva grazie ai sette uomini in doppia cifra, ai 18 di Dennis Schroder e al limitare tutte le opzioni offensive principali dei Grizzlies (ed infatti Lamar Stevens, che ne mette 17, ha meno di 5 punti di media di solito).

I Miami Heat (32-25) vincono un importante confronto con i Sacramento Kings (33-24) per 110-121. Bene Bam Adebayo con 28 punti e 10 rimbalzi, come pure Jaime Jaquez Jr. con 25, mentre dall’altra parte non bastano i 28 di Keegan Murray, i 27 di De’Aaron Fox e la tripla doppia di Domantas Sabonis (14-14-10).

