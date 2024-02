Italia-Gran Bretagna oggi in tv, orario Mondiali pallanuoto femminile 2024: programma, canale, streaming

Inizia il cammino del Setterosa verso l’ultima occasione di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto femminile: ai Mondiali di Doha, in Qatar, sono a disposizione gli ultimi due slot per volare in Francia.

Nel Gruppo D l’Italia affronterà oggi, alle ore 14.30 italiane, la Gran Bretagna: inizio morbido per il Setterosa in preparazione allo scontro decisivo di giovedì 8 per il primato nel raggruppamento contro il Canada, impegnato quest’oggi contro il Sudafrica, l’altra squadra del girone delle azzurre.

Oggi non ci saranno match di pallanuoto femminile trasmessi in diretta tv, ma Rai Sport HD proporrà la differita di Italia-Gran Bretagna alle ore 15.45, mentre la diretta streaming sarà disponibile in abbonamento su Recast TV. La diretta live testuale del match del Setterosa sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Domenica 4 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile: Gruppo A, Kazakistan-Brasile

08.30 Pallanuoto femminile: Gruppo B, Cina-Spagna

10.00 Pallanuoto femminile: Gruppo B, Grecia-Francia

11.30 Pallanuoto femminile: Gruppo C, Australia-Singapore

13.00 Pallanuoto femminile: Gruppo C, Ungheria-Nuova Zelanda

14.30 Pallanuoto femminile: Gruppo D, Gran Bretagna-Italia – Differita tv su Rai Sport HD alle 15.45

16.45 Pallanuoto femminile: Gruppo A, Stati Uniti-Paesi Bassi

18.30 Pallanuoto femminile: Gruppo D, Sudafrica-Canada

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: non prevista per alcun match, differita di Italia-Gran Bretagna su Rai Sport HD alle 15.45.

Diretta streaming: per tutti i match su Recast TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.