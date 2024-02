Italia-Egitto oggi, Mondiali beach soccer 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 17 febbraio (ore 12.30) si gioca Italia-Egitto, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali 2024 di beach soccer. La nostra Nazionale giocherà il secondo incontro in questa rassegna iridata, dopo aver battuto gli USA nella sfida d’apertura della rassegna iridata. Gli azzurri saranno chiamati ad affrontare un avversario molto rognoso sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti), si tratta di una partita importante in ottica qualificazione ai quarti di finale.

I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per puntare al successo, ma dovranno prendere con le pinze la rivale africana, che ha invece esordito due giorni fa contro gli Emirati Arabi Uniti (i padroni di casa saranno l’ultima avversaria dell’Italia nella giornata di lunedì 19 febbraio).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Egitto, partita d’apertura dei Mondiali 2024 di beach soccer. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play e Fifa+, in diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO ITALIA-EGITTO MONDIALI BEACH SOCCER

Sabato 17 febbraio

Ore 12.30 Italia vs Egitto – Diretta streaming su Rai Play

PROGRAMMA ITALIA-EGITTO BEACH SOCCER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Fifa+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.