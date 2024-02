Italia-Canada oggi in tv, Mondiali pallanuoto femminile 2024: orario, programma, streaming

Italia-Canada, match valido per la finale per il 7° posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile, si giocherà oggi, venerdì 16 febbraio, alle ore 08.00 italiane e metterà in palio l’ultimo pass olimpico a disposizione per i Giochi di Parigi 2024.

Sarà una partita da dentro o fuori: chi vince va ai Giochi, chi perde guarda le Olimpiadi da casa. Le due compagini si sono già sfidate in questa manifestazione nella prima fase a gironi: nella terza ed ultima giornata del Gruppo D ad imporsi fu il Setterosa per 12-8.

La diretta tv sarà visibile su Rai Sport HD per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria, e su Rai Play 3 per Italia-Canada e Spagna-Grecia (integrale). La diretta live testuale dell’incontro del Setterosa sarà invece fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 16 febbraio

08.00 Pallanuoto femminile, finale 7° posto: Canada-Italia – Diretta streaming su Rai Play 3

09.30 Pallanuoto femminile, finale 3° posto: Spagna-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD (dopo le batterie del nuoto)

14.00 Pallanuoto femminile, finale 5° posto: Australia-Paesi Bassi

15.30 Pallanuoto femminile, finale: Stati Uniti-Ungheria – Diretta tv su Rai Sport HD

