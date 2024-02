Irlanda-Italia, quando la prossima partita del Sei Nazioni di rugby? Data, programma, orario, tv

La nuova Nazionale italiana di rugby di Gonzalo Quesada si appresta ad affrontare nella seconda giornata del Sei Nazioni 2024 l’Irlanda in trasferta, all’Aviva Stadium di Dublino: la sfida andrà in scena domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 16.00 italiane.

Nella gara dello scorso anno, giocata allo stadio Olimpico di Roma, la sfida terminò con lo score di 20-34 per gli irlandesi, poi vincitori del torneo. L’Irlanda ha esordito al meglio nella manifestazione anche in questa stagione, vincendo in casa con la Francia.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv del match Irlanda-Italia sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO IRLANDA-ITALIA RUGBY

Domenica 11 febbraio – Aviva Stadium di Dublino

Ore 16.00: Irlanda-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA IRLANDA- ITALIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.